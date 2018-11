Um de seus associados, Greg Kelly, detido simultaneamente, também viu o seu período de detenção prolongado de 10 dias, até 30 de Novembro, segundo os meios de comunicação japoneses.



No início do dia, os media informaram que o actual chefe-executivo da Nissan, Hiroto Saikawa, e o ex-número dois da Nissan, Toshiyuki Suga, também serão ouvidos pelos investigadores.



O grupo Nissan poderá igualmente estar sujeito a processos judiciais.



O Ministério Público acredita, de acordo com a imprensa, que, se houver culpa, a responsabilidade também recai sobre a empresa, pois a mesma que entregou às autoridades documentos financeiros imprecisos nos quais Ghosn escondeu uma parte significativa dos seus rendimentos.



As pessoas materialmente envolvidas em qualquer fraude podem receber uma sentença mais leve no caso de cooperação de acordo com uma lei recente.



Estas suspeitas que recaem sobre Ghosn colocam uma série de questões sobre o futuro da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi (atual líder de vendas a nível mundial), processo que o próprio empresário franco-brasileiro liderou.



Além de presidente do grupo Nissan Motor, Goshn é também o homem forte das duas empresas que compõem a aliança com a Nissan, a Renault e a Mitsubishi Motors, e é considerado o homem de negócios estrangeiro mais influente no Japão.



Ghosn chegou à Nissan em 1999 como presidente executivo para liderar a recuperação do fabricante, com sede em Yokohama, depois de ter oficializado uma aliança com a francesa Renault.



O presidente francês, Emmanuel Macron, e Ghosn visitaram juntos uma fábrica da Renault no nordeste da França no início deste mês.

