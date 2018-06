Tribunal Europeu dos Direitos do Homem dá razão a Carlos Cruz

Carlos Cruz exigia uma indemnização ao Estado por causa do processo Casa Pia. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deu razão ao queixoso.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu esta terça-feira, 26 de Junho, a favor de Carlos Cruz no processo em que este exigia uma indemnização ao Estado português na sequência do processo Casa Pia, revela o Correio da Manhã.



Carlos Cruz vai assim receber uma indemnização do Estado português.