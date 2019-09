Tribunal londrino rejeita anular suspensão do Parlamento

O Tribunal onde entrou o processo que tinha como intuito anular a suspensão do Parlamento britânico decidiu rejeitar o pedido. O processo tinha sido interposto por Gina Miller, uma empresária que alega que a suspensão do Parlamento foi "um abuso de poder ilegal", segundo a BBC. O tribunal superior adiantou que a empresária pode recorrer imediatamente para o Supremo Tribunal.

Ao mesmo tempo, Jeremy Corbyn reiterou que os trabalhistas vão votar contra uma moção que tenha como objetivo a convocação de eleições antecipadas. Não por não defender que se devam realizar eleições, mas porque quer que antes disso esteja garantido que o Brexit é adiado.

A data para o Brexit está definida para 31 de outubro e Boris Johnson já deixou claro que fará tudo para cumprir este prazo, estando disponível para o fazer mesmo sem alcançar um acordo com a União Europeia. Ainda ontem, no Parlamento, o primeiro-ministro disse que "preferia morrer numa valeta" do que voltar a Bruxelas para pedir um novo adiamento do prazo.

Corbyn quer assim garantir que a data do Brexit é adiada, de forma a tentar que se chegue a um acordo com a UE.



Esta semana os deputados britânicos aprovaram um pacote legislativo que, se aprovado pela Câmara dos Lordes, vai obrigar a um adiamento da data do Brexit, isto se Reino Unido e UE não fecharem um acordo até dia 19 de outubro (um dia após a Cimeira Europeia). A legislação aprovada prevê um adiamento para 31 de janeiro.