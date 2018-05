Tribunal rejeita pedido para proibir notícias sobre os emails do Benfica

Domingos Soares Oliveira avançou com uma "Acção Especial para a Tutela da Personalidade" contra a SÁBADO e outros meios do Grupo Cofina. Porém, num primeiro despacho, juiz indeferiu pedido para proibição de notícias sobre o caso dos emails.

O Juízo Local Cível de Lisboa rejeitou, no passado dia 3 de Maio, um pedido do administrador da SAD do Benfica Domingos Soares Oliveira para que a revista Sábado e outros meios do grupo Cofina fossem proibidas de publicar notícias com o chamado "caso dos emails", sobretudo com a sua caixa de correio electrónico.Soares de Oliveira pediu, como medida cautelar, ainda a eliminação das notícias já publicadas. Porém, o juiz recusou decretar provisoriamente o requerido por Soares de Oliveira, noticia a Sábado