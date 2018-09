Sob a sua liderança, a instituição económica e monetária europeia, com sede em Frankfurt, seguia na linha de frente, ao lado de outros grandes bancos centrais globais em 2007.



"Apercebi-me que a crise financeira que estava a começar iria abalar o mundo na manhã de 9 de Agosto de 2007, quando fomos confrontados com uma interrupção completa do funcionamento do mercado monetário na área do euro", recordou Trichet.



Vários sinais já tinham sugerido uma fragilidade do mercado hipotecário nos EUA, no Verão de 2007 estes sinais aceleraram e as primeiras falências ocorreram nos Estados Unidos. No final de Julho desse ano, já os mercados estavam abalados e a Europa contagiada, continuou.



Em 15 de Setembro de 2008, a Lehman Brothers declarou falência, desencadeando a pior crise das finanças globais desde a Grande Depressão.



Nos dias que precederam o anúncio, Trichet diz ter estado em contacto permanente com Ben Bernanke (na altura presidente da Fed), referindo que naquela altura sentiu que o Governo norte-americano não estava preparado para intervir com dinheiro público e então "preparou-se para a catástrofe".

