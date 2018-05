TrueClinic lidera “campeonato” da gestão de acidentes desportivos

Com apenas cinco anos de actividade, a TrueClinic conseguiu chegar à liderança destacada no mercado da gestão da sinistralidade desportiva.

"Somos responsáveis pela gestão de acidentes desportivos de mais de 200 mil desportistas. Temos mais de 80% da gestão de sinistros/lesões dos clubes profissionais de futebol, da 1.ª e 2.ª Liga, e mais de 70% no futebol de formação e amador", garantiu Miguel Gouveia de Brito, presidente da TrueClinic, em declarações ao Negócios.

A TrueClinic faz a gestão de todo o processo clínico de um sinistrado ou doente, desde o diagnóstico até ao tratamento e alta do paciente, dispondo de um equipa multidisciplinar em áreas como a ortopedia, cirurgia, fisiatra, medicina desportiva, anestesiologia e avaliação de dano.

"Parceira da quase totalidade das associações de futebol", assegurando "também a saúde de atletas do andebol, atletismo, badminton, ténis, golfe, natação e hóquei, entre outras modalidades desportivas", a TrueClinic é também responsável pela gestão de carteiras de acidentes de trabalho, acidentes pessoais e de dano corporal em acidente automóvel.

Com um efectivo de 13 pessoas, a que acresce sete médicos prestadores directos, do corpo clínico da TrueClinic faz parte Domingos Gomes, antigo médico do FC Porto e um dos sócios de Miguel Gouveia de Brito na empresa.

De acordo com Miguel Gouveia de Brito, a True Clinic fechou o último exercício com uma facturação de 5,5 milhões de euros, mais cerca de um milhão do que no ano anterior.

Novidade para 2018: "Estaremos certificados e iremos apostar mais no mercado dos acidentes de trabalho e dano corporal nos acidentes de viação", adiantou o presidente da TrueClinic.