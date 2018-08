Trump admite que reunião com advogada russa serviu para obter informações sobre Clinton

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de agosto de 2018



No entanto, esta afirmação de Donald Trump conflitua com aquilo que o próprio afirmou há cerca de um ano, quando justificou a reunião do seu filho com uma advogada com ligações ao Kremlin com a necessidade de discutir as políticas restritivas que dificultam a adopção de crianças russas por famílias americanas.





Também há um ano, Trump Jr revelou que participou no encontro depois de lhe ter sido prometida informação prejudicial para Clinton, mantendo, porém, que o objectivo central da reunião se prendeu com a discussão da adopção de crianças russas. Esta declaração está a ser investigada no âmbito da investigação especial liderada por Robert Mueller acerca da ligação e alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump e o Kremlin.



Apesar de o termo "conluio" não surgir nos pressupostos que enquadram a investigação do Mueller, esta trata de apurar factos sobre a aparente coordenação entre a campanha de Trump e a Rússia. Recorde-se que os serviços de informações dos Estados Unidos já concluíram que Moscovo interferiu nas presidenciais de 2016.





Ainda no tweet deste domingo, Donald Trump garante que a reunião foi "totalmente legal" e nota que este tipo de prática acontece "constantemente na política". Contudo, o Washington Post frisa que a lei americana determina ser ilegal que uma campanha eleitoral receba doações ou qualquer outro activo da parte de agentes estrangeiros.





Esta afirmação do presidente dos Estados Unidos ter defendido, na semana passada, que o seu procurador-geral (equivalente a ministro da Justiça), Jess Sessions, deveria terminar com a investigação de Mueller defendendo que a mesma mais não é do que uma "caça às bruxas".