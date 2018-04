Trump afirma que a NATO ajuda "mais" os europeus que os Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu que a NATO ajuda "mais os europeus do que os norte-americanos, numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler alemã, Angela Merkel, de visita a Washington.

"A NATO é fantástica, mas ajuda mais a Europa do que nos ajuda a nós", declarou o Presidente norte-americano enquanto decorria em Bruxelas uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico-Norte, alvo das suas críticas.

O inquilino da Casa Branca exige nomeadamente que os seus aliados da Aliança Atlântica aumentem a sua participação financeira.