Trump ameaça com tarifas de 20% sobre importações de carros europeus

A chantagem de Trump surge no dia em que a União Europeia decidiu retaliar as tarifas dos EUA, que incidem sobre o aço e alumínio europeus, com uma taxa de 25% sobre , entre eles sumo de laranja, milho doce, 'bourbon', manteiga de amendoim, arroz e calças de ganga. A decisão do bloco foi conhecida esta quarta-feira, e a comissão estimava que o impacto na economia norte-americana se ficasse pelos 2,8 mil milhões de euros.



Os mercados já estão a reagir à "fúria" de Trump. O índice que agrega as principais cotadas do sector automóvel europeu está a cair mais de 1%. A empresa que mais perde é a Fiat Chrysler, cujos títulos descem agora 2,82%, mas também a Ferrari vê um travão de 1,89% no valor dos títulos. Volkswagen e Daimler caem pouco mais de 1,20%.



Marcas como a Peugeot e a Renault escapam ao terreno negativo, apesar da aceleração ser ligeira. Peugeot soma 0,25% e a Renault valoriza 0,21%.



(Notícia actualizada às 16:27 com mais informação) — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018 A chantagem de Trump surge no dia em que a União Europeia decidiu retaliar as tarifas dos EUA, que incidem sobre o aço e alumínio europeus, com uma taxa de 25% sobre cerca de 100 produtos norte-americanos As tarifas de sobre o aço e alumínio importados da UE já estão em vigor desde 1 de Junho, e ascendem aos 25% e 10%, respectivamente. O impacto destas nas economias dos estados membros é substancialmente superior: 6,4 mil milhões de euros.Os mercados já estão a reagir à "fúria" de Trump. O índice que agrega as principais cotadas do sector automóvel europeu está a cair mais de 1%. A empresa que mais perde é a Fiat Chrysler, cujos títulos descem agora 2,82%, mas também a Ferrari vê um travão de 1,89% no valor dos títulos. Volkswagen e Daimler caem pouco mais de 1,20%.Marcas como a Peugeot e a Renault escapam ao terreno negativo, apesar da aceleração ser ligeira. Peugeot soma 0,25% e a Renault valoriza 0,21%.(Notícia actualizada às 16:27 com mais informação)