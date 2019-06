"Estamos a proteger a Alemanha da Rússia. A Rússia está a receber milhões e milhões de dólares da Alemanha pelo seu gás", afirmou o presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, após uma reunião com o presidente polaco, Andrzej Duda. Para Trump, "a Alemanha está a cometer um erro tremendo ao confiar tanto no gasoduto", já que "é uma tremenda quantidade da sua energia que será fornecida" por esse projeto.



Mesmo sem detalhes, as afirmações de Trump já mereceram resposta por parte de Moscovo. Estas declarações, afirmou o porta-voz do Kremlin, "não são nada se não chantagem e uma forma injusta de concorrência".



O presidente russo Vladimir Putin foi mais longe e, em declarações ao canal de televisão Mir TV, afirmou que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão a "deteriorar-se e a ficar cada vez piores".



O Nord Stream 2 é um empreendimento conjunto entre a energética russa Gazprom e outras cinco empresas europeias. O objetivo é fornecer 55 mil milhões de metros cúbicos de gás natural russo, anualmente, à Alemanha e a outros países europeus, através de um gasoduto duplo colocado no fundo do Mar Báltico.



A própria Comissão Europeia tece críticas a este projeto e tem procurado mesmo chegar a acordo com a Alemanha para estabelecer regras que lhe permitam ter uma palavra a dizer sobre a gestão do gasoduto, uma opção que tem sido rejeitada por Angela Merkel. Já da parte dos Estados Unidos, os receios são de que a Rússia utilize o fornecimento de gás natural como forma de pressão sobre os restantes países europeus dependentes da sua energia.

