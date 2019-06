Trump antecipa que encontro com Xi será “no mínimo” produtivo

Na véspera da tão aguardada reunião com o presidente chinês Xi Jinping, Donald Trump antecipou que o encontro será "produtivo" e esclareceu que, ao contrário do que foi avançado, não prometeu a Pequim um adiamento da introdução de novas tarifas sobre os cerca de 300 mil milhões de dólares de exportações chinesas que ainda não são alvo de taxas alfandegárias.

Pequim, por seu lado, espera que os Estados Unidos estejam dispostos a fazer concessões e a chegar a um entendimento que coloque um ponto final da disputa comercial que se prolonga há vários meses.

"No mínimo será produtivo. Vamos ver o que acontece e o que vai resultar [do encontro]", disse Donald Trump sobre a reunião que terá com o presidente chinês à margem da cimeira do G-20 este sábado. O líder da Casa Branca falava aos jornalistas depois de uma série de encontros com líderes mundiais onde deixou claro que a sua prioridade são acordos bilaterais que possam contribuir para o fortalecimento da economia dos Estados Unidos.

Questionado sobre se havia prometido a Pequim adiar por seis meses a introdução de novas tarifas sobre 300 mil milhões de dólares de bens chineses – que juntamente com os mais de 200 mil milhões de dólares de exportações da China que são taxadas, tornariam praticamente todas as exportações daquele país alvo de tarifas – Trump respondeu que "não".

Em Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, disse que a China espera que o lado americano esteja disposto a fazer concessões e a "trabalhar arduamente" com as autoridades chinesas "para garantir que a reunião atinge resultados positivos".

"É do interesse dos dois países e é o que a comunidade internacional está à espera", afirmou o responsável numa conferência de imprensa, citado pela Reuters.

Além da China, Trump também tem disputas em curso com o Japão e a Índia, cujos líderes encontrou esta sexta-feira.

Aos jornalistas, o presidente dos Estados Unidos admitiu ver "as perspetivas comerciais do país a melhorar", dias depois deter criticado o tratado de segurança com o Japão e de ter exigido à Índia que acabe com as tarifas "injustas" que são impostas aos Estados Unidos.

"Acho que teremos algumas coisas muito grandes para anunciar. Um grande acordo comercial", disse Trump antes de se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.