Trump anuncia saída do chefe de gabinete

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, este sábado, que o seu chefe de gabinete, general John Kelly, deixará o cargo no final de 2018, após mais de um ano de atritos e tensões com o chefe de Estado. "John Kelly partirá até o final do ano", revelou Trump aos jornalistas na Casa Branca, citado pela agência Lusa.





Trump descreveu Kelly como "um grande homem" e disse ter apreciados os "seus serviços" durante o último ano e meio à frente do gabinete presidencial da Casa Branca.





"Vou anunciar quem substituirá John, provavelmente uma solução interina, daqui a um dia ou dois", acrescentou o Presidente.





Os meios de comunicação social norte-americanos já tinham avançado com a possibilidade de renúncia de Kelly nas últimas horas. Segundo a CNN, Kelly nem sequer falava com Trump nos últimos tempos.





Kelly, um general aposentado que foi o primeiro secretário de Segurança Nacional de Trump, foi nomeado chefe de gabinete em Julho de 2017, com a missão de pôr ordem numa Casa Branca marcada pelo caos e lutas pelo poder.





Também este sábado o Presidente norte-americano voltou a rejeitar as acusações de conluio da sua campanha presidencial de 2016 com a Rússia, mas foi cauteloso ao comentar o seu envolvimento num outro caso em que foi, pela primeira vez, colocado em causa directamente pela justiça.







Trump é suspeito de entregar dinheiro para comprar o silêncio de duas alegadas amantes - Karen McDougal, uma "playmate" da revista Playboy e Stormy Daniels, actriz pornográfica - para evitar um escândalo sexual antes da eleição.







"Após dois anos e milhões de páginas de documentos milhões (e um custo superior a 30 milhões de dólares), não houve conluio!", disse o inquilino da Casa Branca através da sua conta de Twitter.