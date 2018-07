Trump apoia agricultores afectados pela guerra comercial com 12 mil milhões

A Administração Trump vai anunciar hoje uma ajuda no valor de vários milhares de milhões de dólares aos agricultores norte-americanos para os ajudar a protegerem-se das repercussões das tensões comerciais entre os EUA e China e outros parceiros comerciais, como a União Europeia, avançou à Reuters uma fonte conhecedora do processo.

Segundo o The Washington Post, que citou duas fontes da Casa Branca, esse apoio deve ascender a 12 mil milhões de dólares (10,2 mil milhões de euros).

Os Estados norte-americanos mais rurais, que dependem grandemente da agricultura para as suas receitas, têm sido particularmente penalizados pelas disputas comerciais do presidente Donald Trump em relação à China, à União Europeia, aos parceiros do NAFTA (Canadá e México) e outros.

E a grande maioria dos eleitores desses Estados ajudou a que Trump vencesse as eleições presidenciais de Novembro de 2016. A China recorreu a esse facto, com uma animação protagonizada por um grão de soja, para recordar aos agricultores norte-americanos que irão ser fortemente atingidos pela escalada das tensões comerciais.

Pequim impos tarifas aduaneiras acrescidas à importação de vários produtos norte-americanos, em retaliação contra as medidas proteccionistas de Trump, e a soja e outros bens agrícolas estão na lista. E uma vez que esses produtos ficam mais caros para os importadores chineses, muitos estão a cancelar as suas encomendas feitas aos EUA e a procurar outros fornecedores.



Mas Trump já tratou de tentar acalmar os receios dos agricultores, usando o trunfo dos apoios financeiros.





Tariffs are the greatest! Either a country which has treated the United States unfairly on Trade negotiates a fair deal, or it gets hit with Tariffs. It’s as simple as that - and everybody’s talking! Remember, we are the “piggy bank” that’s being robbed. All will be Great!