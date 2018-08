Trump apoia boicote à Harley Davidson

Bloomberg

Em inícios deste ano, a Harley Davidson anunciou que pretendia transferir a sua produção de motorizadas dos Estados Unidos para as suas instalações na União Europeia. Isto para evitar as tarifas aduaneiras impostas pelo bloco europeu às motorizadas como medida de retaliação perante as taxas alfandegárias adicionais sobre o aço e alumínio decretadas pela Administração Trump a vários países e ao conjunto da UE.

O chefe da Casa Branca não gostou e criticou duramente Harley Davidson. E este domingo, 12 de Agosto, decidiu apoiar um boicote à fabricante de motorizadas sediada no Wisconsin, sublinha a Reuters.

Donald Trump ameaça atrair para os Estados Unidos fabricantes estrangeiras de motorizadas, de modo a aumentar a concorrência.



Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de agosto de 2018



"Muitos proprietários de Harley Davidson pretendem boicotar a empresa se a sua produção for transferida para fora dos EUA. Excelente! A maioria das restantes empresas estão a vir na nossa direcção, incluindo as concorrentes da Harley Davidson", escreveu Trump na sua rede social de eleição, o Twitter, considerando que "a jogada [da Harley] foi mesmo má".

"Os EUA em breve terão condições de concorrência equitativas [para esta indústria], ou melhores", acrescentou Trump no seu tweet.



Now that Harley-Davidson is moving part of its operation out of the U.S., my Administration is working with other Motor Cycle companies who want to move into the U.S. Harley customers are not happy with their move - sales are down 7% in 2017. The U.S. is where the Action is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julho de 2018





E disse mais. Num outro tweet, escreveu que "agora que a Harley Davidson está a transferir parte da sua operação para fora dos EUA, a minha Administração está a trabalhar com outras empresas de motociclos que querem vir para os Estados Unidos. Os clientes da Harley não estão contentes com a decisão da empresa – as vendas caíram 7% em 2017. É nos EUA que está a Acção!".

No passado dia 25 de Junho, a Harley Davidson salientou que as tarifas implementadas pela União Europeia aumentariam o custo médio por motorizada em cerca de 2.200 dólares (1.927,5 euros) e que, por isso, a empresa iria deslocalizar parte da sua produção para fora dos EUA, recorda a CNBC.