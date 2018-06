Trump ataca Merkel e critica política migratória do governo alemão

Donald Trump fez esta segunda-feira um duro ataque contra o governo alemão e, em particular, a chanceler Angela Merkel considerando que a Alemanha, assim como a Europa, cometeu um "grande erro" ao permitir a entrada de vagas de refugiados. Numa série de tweets feitos esta segunda-feira, 18 de Junho, o presidente dos Estados Unidos começa por se referir ao que considera de fracassadas políticas europeias em matéria de refugiados para terminar a defender que o seu país não pode cometer os mesmos erros.



O presidente norte-americano defende que o governo alemão está a perder o apoio da sua população devido aos problemas originados pelos refugiados e correlaciona o alegado aumento do crime na Alemanha (os dados oficiais não corroboram a afirmação de Trump e, pelo contrário, mostram uma grande descida do número de crimes) com os problemas sociais originados pelos requerentes de asilo. "Foi cometido um grande erro em toda a Europa, que deixou entrar milhões de pessoas que mudaram forte e violentamente a sua cultura", defendeu no Twitter para acrescentar num novo tweet que os EUA não querem que se verifique no país o que está a acontecer com a imigração na Europa.





The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junho de 2018