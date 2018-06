Apesar de Trump ter confessado não ser grande adepto de futebol, Marcelo explicou que Portugal é campeão da Europa e que tem o melhor jogador do mundo. Foi nesse momento que a brincadeira surgiu.



Os dois presidentes encontraram-se em Washington, no âmbito de um compromisso em que se pretende defender o reforço do eixo transatlântico.



Na reunião, além de elementos da Casa Civil do Presidente da República, estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Fezas Vital.







O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está na Casa Branca numa visita de trabalho aos Estados Unidos e já se encontrou com o presidente norte-americano, Donald Trump.Durante a reunião, Trump questionou Marcelo sobre a qualidade de Ronaldo: "Quão bom jogador é ele? É impressionante" (...) "Alguma vez vai concorrer a presidente contra si?", questionou, citado pelo Correio da Manhã Em resposta à pergunta de Trump, Marcelo foi claro: "Portugal não é os Estados Unidos...", disse.