Trump confirma que vai reunir-se com vice-primeiro-ministro chinês amanhã

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019





Ainda assim, continua a ser incerto se sairá algo de concreto desta ronda de dois dias de negociações comerciais. O cenário que tem sido dado como mais provável é um acordo parcial entre os EUA e a China para evitar um agravamento da disputa comercial e estancar os impactos negativos nas respetivas economias. No Twitter, como é habitual, o presidente norte-americano começou por dizer que hoje será "um grande dia de negociações com a China". "Eles [a China] querem fazer um acordo, mas será que eu quero?", questionou, confirmando posteriormente que irá encontrar-se com Liu He esta sexta-feira, 10 de outubro, na Casa Branca.Há grande expectativa à volta do recomeço das reuniões entre as duas maiores economias do mundo, mas as notícias avançadas pelos órgãos de comunicação social internacionais têm sido contraditórias e impedem que se antecipe um desfecho concreto. O jornal South China Morning Post, por exemplo, escrevia hoje que as negociações da semana passada entre os técnicos de ambos os lados não tinham gerado progressos.Contudo, as bolsas norte-americanas, que tinham arrancado em alta ligeira , reagiram em forte alta ao tweet do presidente norte-americano. Tal deve-se à confirmação do encontro entre Trump e Liu He, o que pode ser interpretado como um sinal de que as negociações comerciais estão bem encaminhadas.Também esta quinta-feira, Liu He disse à Xinhua, controlada pelo Estado chinês, que a China está a lidar com estas conversações com "grande sinceridade". "O lado chinês veio com grande sinceridade e está disposto a fazer compromissos com os EUA em temas que preocupam os dois países como a balança comercial, o acesso aos mercados e a proteção dos investidores, e a promover um progresso positivo das negociações", afirmou o vice-primeiro-ministro chinês.Ainda assim, continua a ser incerto se sairá algo de concreto desta ronda de dois dias de negociações comerciais. O cenário que tem sido dado como mais provável é um acordo parcial entre os EUA e a China para evitar um agravamento da disputa comercial e estancar os impactos negativos nas respetivas economias.

