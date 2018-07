Donald Trump abriu uma nova frente de batalha, desta vez contra a Reserva Federal dos Estados Unidos e respectivo líder, Jerome Powell. Em entrevista concedida esta quinta-feira à estação CNBC, o presidente norte-americano assume que "não está entusiasmado" com a política de aumento gradual dos juros seguida pela Fed que teme poder colocar em causa a recuperação da maior economia mundial.





Apesar do perfil virulento de Trump, a CBNC não deixou de salientar que as críticas dirigidas pelo residente na Casa Branca à Fed é inusitada, uma vez que por norma o presidente em funções dos EUA não critica publicamente decisões adoptadas pelo banco central nem tenta interferir nas mesmas.