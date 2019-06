Trump defende acordo com México e diz que há mais medidas para anunciar

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este domingo que o acordo alcançado com o México inclui elementos ainda não divulgados, enquanto o Governo mexicano evitou confirmar se se comprometeu a aumentar as suas importações agrícolas.

Numa série de publicações na rede social Twitter, o Presidente norte-americano defendeu o pacto migratório alcançado sexta-feira com o México, que levou à suspensão de taxas sobre todas as importações mexicanas, após o jornal The New York Times informar que alguns pontos do acordo já tinham sido decididos há alguns meses.