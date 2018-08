Além disso, para absorver o impacto económico da guerra comercial, apoiar trabalhadores e desempregados afectados pelo conflito comercial com Washington. Acresce que os governos regionais vão emitir obrigações para financiar o investimento em infra-estruturas.



A nova lista chinesa poderá afectar 60 mil milhões de dólares de importações norte-americanas e inclui tarifas entre os 5% e os 25%. Ao todo são 5.207 bens com selo "made in the USA".Além disso, para absorver o impacto económico da guerra comercial, Pequim já decidiu avançar com o aumento da despesa pública. O objectivo é

(Notícia actualizada às 20h21 com a reacção dos mercados)

Esta decisão estava em banho-maria até acabar o período de consulta pública cujo último dia é a próxima quinta-feira, 6 de Setembro. Assim que o prazo acabar, Donald Trump deverá anunciar oficialmente a entrada em vigor desta nova tranche de tarifas aduaneiras sobre bens chineses avaliados em 200 mil milhões de dólares.No entanto, à Bloomberg, outras fontes recomendam cautela, referindo que Trump ainda não tomou uma decisão final. Em cima da mesa pode estar a implementação gradual desta nova tranche por fases.Se a ameaça chegar ao terreno, a China já tem uma resposta na manga, depois de ter acusado os Estados Unidos de "chantagem e pressão" Este é um sinal de que as negociações entre os dois países - houve mais reuniões durante Agosto - não estão a trazer bons resultados para a resolução do conflito. Actualmente cada país tem 50 mil milhões de dólares em bens chineses e norte-americanas com tarifas.