"Este é um grande dia para o comércio livre e para o comércio justo", declarou o chefe da Casa Branca após um encontro com o presidente da Comissão Europeia em que ambos acordaram trabalhar em conjunto para reduzir as barreiras comerciais entre os EUA e a UE.

O chefe da Casa Branca, Donald Trump, declarou esta quarta-feira, após um encontro com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que os EUA e a UE estão a preparar conversações destinadas a reduzir as barreiras alfandegárias.

O anúncio, feito numa conferência conjunta, animou de imediato os mercados, com as bolsas de Wall Street a prosseguirem no "after hours" os ganhos já registados no fecho da sessão regular, numa altura em que se antecipava um resultado positivo deste encontro.





"Este é um grande dia para o comércio livre e para o comércio justo", declarou Trump, citado pela Reuters. "Estamos ainda a começar as negociações, mas sabemos muito bem onde queremos que elas nos conduzam", acrescentou.





O presidente norte-americano referiu que os EUA e a União Europeia pretendem avançar para um cenário de "zero taxas alfandegárias, zero barreiras não-tarifárias e zero subsídios aos bens industriais que não sejam automóveis".

Jean-Claude Juncker também falou, confirmando que ambas as partes chegaram a um acordo.

Ambos os lados tinham já implementado, de parte a parte, tarifas alfandegárias acrescidas no âmbito da disputa comercial.

Agora, com este entendimento, Juncker disse que a UE vai aumentar de imediato a importação de soja norte-americana – produto que também está a ser penalizado nas tensões comerciais entre Washington e Pequim – e Trump declarou que irá rever as tarifas adicionais aplicadas pelos EUA ao aço e alumínio do bloco europeu.







(notícia em actualização)