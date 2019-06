Trump é o primeiro Presidente dos EUA a entrar na Coreia do Norte

É cedo para saber que implicações pode ter o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un na normalização das relações entre os países ou no processo de paz entre as Coreias, mas é um passo que fica na história.

Donald Trump e Kim Jong-un apertaram as mãos na linha de demarcação da fronteira entre as Coreias e o Presidente dos EUA entrou depois na Coreia do Norte, tornando-se o primeiro no cargo a fazê-lo. Negociadores dos dois países vão encontrar-se nas próximas semanas.

"É um grande dia para o mundo", disse Donald Trump depois de ter cumprimentado King Jong-un, cerca das 15:50 locais (07:50 em Lisboa).

O presidente da Coreia do Norte entrou depois na Coreia do Sul onde cumprimentou também o seu homólogo Moon Jae-in.

Seguiram-se conversações na zona desmilitarizada e uma conferência de imprensa conjunta entre Trump e Kim.





Here is the moment US President Donald Trump became the first sitting US president to set foot in North Korea



The two leaders met in the demilitarised zone - Mr Trump says Mr Kim invited him over



"Este foi um momento especial, e penso de facto que foi – como disse o Presidente Moon – um momento histórico", sublinhou o Presidente dos EUA, citado pelas agências.

"Se recuarmos dois anos e meio e vermos o que estava a acontecer antes de me tornar Presidente, era uma situação muito má, muito perigosa para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, para o mundo", acrescentou.

Moon Jae-in disse que "80 milhões de pessoas na Península Coreana têm agora mais esperança na desnuclearização e na paz".

Donald Trump tinha anunciado no Twitter, no sábado, a intenção de se encontrar com Kim Jong-un na zona desmilitarizada e agradeceu-lhe por ter aceite a proposta, porque se o encontro não acontecesse seria criticado na imprensa.

A conferência de imprensa seguiu-se a uma reunião de cerca de uma hora entre os dois presidentes. Trump convidou o seu homólogo a visitar os EUA, ainda sem qualquer data definida. Mas ficou acordado que os negociadores dos dois países se encontrarão nas próximas semanas.

"É uma discusssão complexa e bastante complicada", mas "não tão difícil como as pessoas pensam", afirmou o Presidente dos EUA. Por ora, as sanções americanas à Coreia do Norte mantêm-se.

Trump relatou que a passagem da fronteira foi um momento espontâneo, tendo perguntado a Kim Jong-um se gostaria que ele atravessasse a fronteira, ao que o líder norte-coreano respondeu que teria muita honra em que ele o fizesse.