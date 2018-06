Trump e Putin encontram-se dia 16 na Finlândia

O presidente dos Estados Unidos vai reunir-se com o presidente russo daqui a duas semanas em Helsínquia, após uma ida à NATO.

Donald Trump e Vladimir Putin vão encontrar-se pela primeira vez numa cimeira bilateral em Helsínquia a 16 de Julho, um dia depois da final do Mundial 2018.Os dois presidentes vão encontrar-se na capital finlandesa, depois da ida de Donald Trump à cimeira anual da NATO em Bruxelas e uma visita ao Reino Unido, avança o Financial Times , citando uma fonte oficial do Kremlin.O jornal inglês escreve que a ambição para esta cimeira é "muito baixa" dada a reduzida probabilidade de haver "grandes anúncios". Ou seja, não é esperado um tom conciliatório entre Moscovo e Washington, que entram em confronto sobre várias matérias.