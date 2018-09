(Notícia em actualização)







Foi a reiterar que os "interesses americanos" serão sempre postos em primeiro lugar que Donald Trump começou o segundo discurso feito na assembleia-geral das Nações Unidas desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos. Mesmo que num registo menos controverso e polarizador do que há um ano, a intervenção de Trump não deixou de marcar pela diferença face aos restantes líderes mundiais, mais constrangidos pelas regras democráticas não escritas.O início do discurso foi marcado pela exaltação do princípio "América Primeiro", com Donald Trump a garantir que colocará os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, avisando que com a sua administração serão rejeitados os valores do globalismo multilateralista em detrimento do interesse americano. "A América é governada pelos americanos", atirou.Foi nesta linha de raciocínio que Trump passou depois ao ataque contra a China, com quem os Estados Unidos mantêm uma disputa comercial já consubstanciada no agravar das taxas aduaneiras mutuamente aplicadas às respectivas importações. Trump criticou as regras actuais da Organização Mundial do Comércio (OMC), defendendo que promovem a concorrência desleal por parte de países que têm planos estatais de desenvolvimento empresarial, uma crítica claramente dirigida a Pequim.