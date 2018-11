Trump fala com Xi Jinping: negociações com a China vão "num bom caminho"

Reuters

Just had a long and very good conversation with President Xi Jinping of China. We talked about many subjects, with a heavy emphasis on Trade. Those discussions are moving along nicely with meetings being scheduled at the G-20 in Argentina. Also had good discussion on North Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de novembro de 2018

Pequim respondeu com taxas aduaneiras sobre 110 mil milhões de bens provenientes dos Estados Unidos. As empresas norte-americanas exportam consideravelmente menos para a China, o que diminui os instrumentos à disposição de Pequim para responder. A retaliação chinesa às tarifas sobre 200 mil milhões mostrou isso mesmo ao ficar-se pelos 60 mil milhões de dólares de bens norte-americanos

Apesar do alargamento das tarifas a mais bens chineses, os EUA continuam longe de atingir a sua meta que é, alegadamente, reduzir o défice comercial com a China. Mais: esse objectivo está a ficar cada vez mais longínquo. Segundo os dados até Setembro, o excedente comercial da China perante os Estados Unidos

fixando-se nos 34,1 mil milhões de dólares.

(Notícia actualizada às 15h36 com as declarações de Xi Jinping)

O presidente norte-americano revelou esta quinta-feira, 1 de Novembro, que teve uma "longa conversa" com o presidente chinês, Xi Jinping. No Twitter, Donald Trump deixou a garantia de que as negociações vão "num bom caminho". Contudo, caso não haja acordo, os EUA deverão avançar com tarifas sobre todos os bens chineses "Acabei de ter uma longa e muito boa conversa com o presidente da China, Xi Jinping", escreveu Trump na rede social, referindo que foram abordados vários temas, nomeadamente a guerra comercial. "Estas discussões estão a ir num bom caminho com a marcação de reuniões no G-20 na Argentina", acrescentou. Confirma-se assim que o evento será aproveitado para um encontro presencial entre os dois líderes.Posteriormente, o presidente chinês disse estar disponível para o encontro. Segundo a Reuters, que cita os jornais estatais chineses, Xi Jinping quer que as equipas económicas dos dois países intensifiquem a colaboração.Estas declarações surgem depois de no início da semana a Bloomberg ter revelado que estão na calha mais taxas para os bens chineses que ainda não estão cobertos pelas tarifas actuais. Mais tarde, Donald Trump confirmou essa informação numa entrevista à Fox News, assinalando que estava confiante de que iria haver um "grande acordo".Caso os Estados Unidos avancem com essa possibilidade em Dezembro, tal poderá coincidir com o ano novo chinês, que acontece no início de Fevereiro, uma vez que são necessários 60 dias de consulta pública a partir da data da medida.Actualmente estão em vigor tarifas sobre 50 mil milhões de dólares sobre bens chineses desde Julho e ainda mais 200 mil milhões de dólares desde Setembro. Nesta última tranche a taxa era de 10%, mas irá subir para 25% em Janeiro. No ano passado, os EUA importaram bens chineses avaliados em 505 mil milhões de dólares.Neste momento,