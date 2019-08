Trump faz novo ataque: “O nosso problema não é a China” mas a “incompetência” da Fed

"Mais três bancos centrais cortaram juros. O nosso problema não é a China – estamos mais fortes do que nunca, o dinheiro está abundante nos EUA, enquanto a China está a perder empresas aos milhares para outros países e a sua moeda está sob cerco – O nosso problema é a Reserva Federal, que é muito orgulhosa para admitir o seu erro de atuar demasiado depressa e apertar [a política monetária] demasiado (e que eu estava certo!)", salientou o presidente americano na sua conta do Twitter.

"Eles [Fed] devem cortar mais os juros e mais depressa e parar com o ridículo [programa] de aperto quantitativo AGORA. A curva da "yield" está com uma margem muito ampla e não há inflação!", sustentou.

"A incompetência é algo terrível de se ver, especialmente quando as coisas podiam ser feitas de forma muito simples. Vamos vencer de qualquer forma, mas podia ser muito mais fácil se a Fed percebesse, que não percebe, que estamos a competir contra outros países, sendo que todos querem fazer bem à nossa custa!"

