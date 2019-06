Trump impõe novas sanções ao Irão e líder supremo é atingido

O presidente norte-americano assinou um decreto que aplica novas sanções ao Irão com o objetivo, explicou Trump, de obrigar Teerão a "abandonar as suas atividades [nucleares] perigosas".

"Os ativos do ayatollah [Ali] Khamenei não serão poupados", garantiu Donald Trump no momento em que assinou um decreto presidencial que reforça as sanções norte-americanas aplicadas ao Irão.





Tal como previamente anunciado, o presidente dos Estados Unidos ordenou a imposição de novas e "pesadas" sanções contra o líder supremo da República islâmica, o respetivo gabinete e "muitas outras" figuras relevantes do país.