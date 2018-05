Trump já disse a Macron que os EUA vão sair do acordo com o Irão

O The New York Times avança que o presidente norte-americano já comunicou ao homólogo francês que os Estados Unidos vão sair do acordo sobre o programa nuclear iraniano, reactivando as sanções levantadas e adoptando novas penalizações contra Teerão.

Com esta decisão, Trump põe em causa um dos principais, senão mesmo o principal, feitos alcançados por Barack Obama em matéria diplomática e deixa os Estados Unidos isolados na cena internacional face aos seus principais aliados. Nos últimos dias, França, Alemanha e Reino Unido exerceram pressão para que Washington não rasgasse um acordo, uma decisão que pode agravar a tensão no Médio Oriente.



As autoridades iranianas já alertaram em diversas ocasiões para os efeitos nefastos que o rasgar do acordo implicará para os EUA.



(Notícia actualizada às 17:52)

Os Estados Unidos vão mesmo sair do acordo sobre o nuclear iraniano, avança esta tarde o The New York Times que cita uma fonte anónima. Segundo este jornal, o presidente norte-americano, Donald Trump, já disse ao seu homólogo gaulês, Emmanuel Macron, que os EUA vão rasgar o acordo assinado em 2015 com o Irão, através do qual foram levantadas as sanções que pendiam sobre Teerão e, em troca, o regime iraniano comprometeu-se a limitar a prossecução de actividades nucleares.Deve então ser este o anúncio que Trump fará esta tarde (às 19:00 em Lisboa). O The New York Times escreve, com base noutra fonte anónima, que o presidente americano vai não apenas readoptar as sanções entretanto levantadas mas também impor novas penalizações económicas a Teerão.Uma fonte que esteve envolvida no acordo sobre o nuclear iraniano firmado em 2015 sustenta que a decisão de rasgar o compromisso por parte de Donald Trump se deve à insistência de que a produção de combustível permanecesse fortemente limitada depois de 2030. O acordo em vigor levanta em grande medida as restrições de produção de combustível nuclear a partir de 2030.