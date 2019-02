Trump: Negociações com a China “estão a correr extremamente bem”

As negociações com a China "estão a correr extremamente bem", afirmou Donald Trump esta sexta-feira, 15 de fevereiro.

O presidente dos EUA diz estar mais perto do que nunca de haver um verdadeiro acordo comercial com a China.

"As tarifas estão a afetar muito a China, eles não as querem. E, honestamente, se conseguirmos chegar a acordo será uma honra para mim retirá-las", sublinhou presidente dos EUA.

Neste contexto, Trump admite alargar o prazo das tréguas comerciais, que tem data de 1 de março. E alargar este período implica não aplicar as novas tarifas comerciais que já estariam em vigor se não fossem as tréguas acordadas para as negociações.

"Há a possibilidade de eu alargar a data" em que vigoram as tréguas, afirmou o presidente dos EUA. "Mas, se fizer isso, se vir que estamos perto de um acordo ou que o acordo está a seguir a direção certa, aplicarei as tarifas que estão a ser cobradas agora, não subirei as tarifas", adiantou.

Donald Trump salientou, contudo, que as negociações são "muito complicadas", o que justifica o tempo que estão a demorar com as negociações.