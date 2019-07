Trump: Negociações com a China foram retomadas antes do encontro com Xi Jinping

O presidente dos Estados Unidos anunciou na Casa Branca que as conversações com a China já foram retomadas, mesmo antes do seu encontro no sábado com o presidente Xi Jinping.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump anunciou esta segunda-feira que as negociações com Pequim tendo em vista um acordo comercial foram retomadas mesmo antes do encontro com o presidente chinês Xi Jinping à margem da cimeira do G-20, no sábado.





No final dessa reunião, foi anunciado que os Estados Unidos irão suspender a introdução de novas tarifas sobre as importações chinesas e que os dois países vão retomar as conversações, coisa que o presidente norte-americano explica agora que já estava a acontecer.