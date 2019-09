A Administração Trump está a analisar um leque de opções para uma ação de retaliação contra o regime iraniano, incluindo um ciberataque ou um ataque físico contra instalações petrolíferas daquele país ou contra a sua Guarda Revolucionária, avançou a NBC News citando altos responsáveis norte-americanos.



O menú de opções é longo, mas o presidente quer ainda mais alternativas, disseram as mesmas fontes citando o que foi debatido na segunda-feira, 16 de setembro, numa reunião de segurança nacional onde altas patentes militares apresentaram vários planos a Donald Trump.



De acordo com as mesmas fontes, citadas pela NBC News, o chefe da Casa Branca quer uma resposta ainda mais focada e que não mergulhe os EUA num conflito militar mais vasto com o Irão.



E isso poderá contemplar um ataque por parte da própria Arábia Saudita, apoiada pelos norte-americanos em matéria de servicços secretos, vigilância e informação.



O presidente dos EUA não quer deixar passar em branco os ataques com drones, no passado sábado, contra duas duas importantes instalações petrolíferas da Saudi Aramco, situadas em Abqaiqe e Khurais.



Em Abqaique, o alvo foi a maior refinaria da empresa estatal, que processa mais de metade da produção do reino. Já o campo petrolífero de Khurais produz mais de um milhão de barris de crude por dia, e a Aramco estima que possua reservas superiores a 20 mil milhões de barris.



Os rebeldes iemnitas hutis reivindicaram os ataques – responsáveis pelo corte de 5,7 milhões de barris por dia da produção saudita, ou seja, metade do que o reino produz e 5% da oferta mundial – mas os drones foram identificados como sendo iranianos (os hutis, recorde-se, são apoiados politicamente pelo Irão, grande rival regional da Arábia Saudita), o que fez recrudescer as tensões entre Washington e Teerão.



O Irão veio entretanto dizer que nada teve a ver com estes ataques, mas Donald Trump disse não acreditar nisso.





Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?