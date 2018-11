Trump promete "manter a América grande" na corrida às presidenciais de 2020

Reuters

There is only one way to stop this Democrat-Led assault on our sovereignty – you have to VOTE Republican TOMORROW! Polling locations: https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/ggs0zcXaQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de novembro de 2018

Donald Trump já escolheu o slogan para as presidenciais de 2020. "Manter a América Grande" é o sucessor de "Tornar a América Grande Novamente", slogan com o qual venceu o colégio eleitoral nas eleições de 2016. O presidente norte-americano esteve esta segunda-feira, 5 de Novembro, em campanha pelos candidatos republicanos ao Congresso, Senado e governos estaduais.Os últimos momentos de campanha para as intercalares, que se realizam esta terça-feira, 6 de Novembro, foram passados no Estado do Missouri onde Trump anunciou o novo slogan da campanha de 2020: "Manter a América Grande [Keep America Great]". O presidente norte-americano chamou a si próprio e aos seus apoiantes as "super-elites" e apelou ao voto das mulheres ao trazer a palco a secretária para a imprensa, Sarah Sanders, e a conselheira Kellyanne Conway.No Twitter, Donald Trump não se poupou a esforços para promover os seus candidatos e criticar os democratas. "Os republicanos criaram a melhor economia na história deste nosso país e o melhor mercado de trabalho nesta planeta Terra", escreveu, referindo que "a agenda dos democratas é um pesadelo socialista enquanto a agenda dos republicanos é o sonho americano".E também já passou às promessas. O presidente norte-americano garantiu que vai cortar os impostos em 10% para a classe média. Esta medida já tinha sido referida por Trump quando as sondagens mostravam que, na sua maioria, o corte de impostos aplicado no início deste ano foi percepcionado pelos eleitores como uma borla fiscal às grandes empresas e aos mais ricos. De acordo com a Bloomberg, os republicanos foram apanhados de surpresa por este anúncio.Apesar de estas eleições serem para o Congresso, Senado e governos estaduais, Donald Trump disse não se importar que esta eleição seja sobre a sua presidência. "Não estou no boletim de voto, mas estou", disse, referindo-se às intercalares que se realizam hoje.