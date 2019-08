Trump promete represálias contra a China e questiona: “Quem é o nosso maior inimigo. Powell ou Xi?”

Poucas horas depois de a China ter anunciado novas tarifas sobre 75 mil milhões de dólares de bens importados dos Estados Unidos, Donald Trump garantiu que a decisão de Pequim não vai ficar sem resposta.





No Twitter, o líder da Casa Branca informou que os Estados Unidos vão "responder às tarifas da China esta sexta-feira à tarde", acrescentando que esta é uma "grande oportunidade" para os Estados Unidos.





Além disso, o presidente anunciou que vai ordenar a todas as transportadoras, incluindo a Fed Ex, Amazon, UPS que recusem todas as entregas de Fentanyl provenientes da China, um medicamento que, segundo Trump, mata 100 mil americanos por dia.





"O presidente Xi disse que isto ia parar – e não parou. A nossa economia, devido aos ganhos dos últimos dois anos e meio, é MUITO maior do que a chinesa. Vamos mantê-la assim", escreveu Trump na rede social.





....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

Tal como já havia feito antes, o presidente norte-americano atacou a segunda maior economia do mundo, acusando-a de roubar propriedade intelectual aos Estados Unidos.





"O nosso país perdeu, estupidamente, biliões de dólares com a China durante muitos anos. Eles roubaram a nossa propriedade intelectual a uma taxa de centenas de milhares de milhões de dólares por ano e querem continuar. Eu não vou deixar isso acontecer!", escreveu.





E acrescentou: "Nós não precisamos da China e, francamente, seria muito melhor sem eles. As vastas quantias de dinheiro feitas e roubadas pela China aos Estados Unidos, ano após ano, durante décadas, têm e vão parar. As nossas grandes empresas americanas devem começar imediatamente a procurar uma alternativa à China, trazendo as suas empresas para casa e fazendo os seus produtos nos EUA".





Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

Além da China, Trump atacou o presidente da Fed, Jerome Powell, que não deu indicações concretas sobre novos cortes de juros nos Estados Unidos, como tem sido pedido por Trump.





"Como de costume, a Fed não fez NADA! É incrível como podem "falar" sem saber ou perguntar o que vou fazer, e o que será anunciado. Temos um dólar forte e uma Fed muito fraca", atirou Trump, acrescentando: "A minha única questão é, quem é o nosso maior inimigo, Jay Powell ou o presidente Xi?"

As usual, the Fed did NOTHING! It is incredible that they can “speak” without knowing or asking what I am doing, which will be announced shortly. We have a very strong dollar and a very weak Fed. I will work “brilliantly” with both, and the U.S. will do great... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019