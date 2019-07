Trump quer afastar secretário do Comércio e tenta contornar Supremo no caso do Censo

Donald Trump estará a ponderar afastar o secretário do Comércio, o que poderá acontecer já este verão. Em causa está a derrota de Trump relacionada com o censo de 2020, e que está sob a alçada de Wilbur Ross.

O presidente dos EUA prepara-se para afastar o secretário do Comércio, Wilbur Ross (na foto ao lado de Trump). Em causa está a derrota política relacionada com o censo eleitoral de 2020, onde Donald Trump queria incluir uma questão sobre cidadania mas o Supremo Tribunal travou as suas pretensões.

Trump tem salientado a importância desta questão, defendendo que apenas as pessoas com naturalidade americana devem poder votar nas eleições. O presidente americano salientou, na sua conta do Twitter, há cerca de duas semanas, que era preciso incluir uma "pergunta simples e básica: ‘É um cidadão dos Estados Unidos?’".

Contudo, não está a conseguir garantir a aprovação dos tribunais e está a ser alvo de duras críticas devido a esta questão. E será precisamente este tema que deverá ditar o afastamento de Wilbur Ross, de acordo com a NBC.

O site de informação explica que Trump já terá expressado a sua frustração com o rumo das negociações comerciais com a China, lideradas precisamente por Ross, de 81 anos. Mas a longa relação pessoal entre os dois – que já conta com mais 25 anos – terá travado, até ao momento, a sua substituição.

Contudo, responsáveis da Casa Branca esperam que Ross seja a próxima alteração no Governo, o que deverá acontecer este verão, de acordo com conselheiros, citados pela NBC, sob anonimato.

Trump estará a contactar aliados fora da Casa Branca com o objetivo de substituir o atual secretário do Comércio, devido ao processo do Censo.





Trump já terá deixado cair a intenção de colocar a questão no censo, mas terá encontrado outra forma para obter a informação. O presidente dos EUA terá dado ordens a todas as agências federais para que façam chegar ao Departamento do Comércio dados de cidadania da população.