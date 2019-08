Trump quer comprar a Gronelândia. Dinamarca responde que ideia é "ridícula"

Em 1946, o então presidente americano, Harry Truman, também tentou comprar a Gronelândia, tendo proposto pagar 100 milhões de dólares em ouro. Uma proposta que a Dinamarca rejeitou.

Não seria a primeira vez que os EUA compravam um território de outro país. Em 1867, os EUA compraram o Alasca à Rússia, salienta a imprensa americana.



Ideia "ridícula" e "grotesca"





Da parte do Governo da Dinamarca ainda não há uma reação oficial, que deverá ser dada ainda hoje. Mas os políticos do país estão a ridicularizar a ideia.





A notícia está a ridicularizada e até encarada como uma mentira de dia 1 de abril. Lars Løkke Rasmussen, que foi primeiro-ministro até junho e agora liderada a oposição, recorreu ao twittter para desvalorizar a proposta.



It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f