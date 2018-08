Trump quer que Sessions termine investigação sobre a Rússia. Casa Branca desmente ordem

Donald Trump continua a braços com a investigação em curso sobre o suposto conluio entre elementos da sua campanha às eleições americanas de 2016 e o Kremlin. E não está satisfeito. Esta quarta-feira, no Twitter, o presidente dos Estados Unidos defendeu que o seu procurador-geral (equivalente a ministro da Justiça), Jeff Sessions, tem de "parar esta caça às bruxas imediatamente", defendendo que a mesma coloca em causa os interesses americanos.





Trump referia-se à investigação em curso liderada pelo conselheiro especial Robert Mueller acerca das ligações entre elementos ligados à campanha presidencial de Trump, entre os quais o filho e o genro, e Moscovo.





..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de agosto de 2018



Entretanto a Casa Branca prontificou-se a vir esclarecer que a mensagem dirigida por Trump a Sessions "não é uma ordem". "É uma opinião do presidente", esclareceu a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders rejeitando liminarmente que Donald Trump esteja a tentar obstruir o trabalho da justiça.





A Casa Branca tenta assim emendar a mão no que é mais um caso inédito e que consiste num presidente a dar uma ordem (ou opinião pública) para que seja interrompida uma investigação que o implica a si próprio e que, em última instância, poderia redundar num processo de destituição.





Seja como for, parece difícil desmentir que Donald Trump está a tentar interferir num processo judiciário, colocando em causa a separação de poderes, um valor sagrado para a democracia dos Estados Unidos que é conhecida pelo eficaz sistema de pesos e contrapesos. Ao longo deste ano e meio como presidente, Trump tem sistematicamente tentado subverter, ou pelo menos contornar, as restrições ao poder presidencial.





O congressista democrata, Adam Schiff, membro do comité de inteligência da câmara baixa do Congresso dos EUA, afirmou, também no Twitter, que a acção de Trump "é uma tentativa para obstruir a justiça".





The President of the United States just called on his Attorney General to put an end to an investigation in which the President, his family and campaign may be implicated.



This is an attempt to obstruct justice hiding in plain sight. America must never accept it. https://t.co/F8b6a0IGOh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 1 de agosto de 2018



O presidente americano tem o poder de nomear e dispensar o procurador-geral, sendo que apesar de ter sido Trump a escolher Sessions a relação entre ambos já conheceu melhores dias. Apesar de ter recusado interferir, Jeff Sessions tem, por sua vez, poder para inviabilizar a investigação de Mueller.



Os motivos de Trump





Segundo a imprensa norte-americana, o "tweet" de Trump desta quarta-feira terá sido provocado pelo início, esta terça-feira, do primeiro julgamento do ex-chefe da sua campanha presidencial, Paul Manafort, que foi processado judicialmente pela equipa liderada pelo republicano Mueller, estando acusado de 18 crimes financeiros.





Trump faz questão de frisar que o processo de Manafort não está relacionado com nenhum tipo de conspiração com a Rússia. Há poucos dias, o presidente dos EUA garantiu que nem ele nem nenhum elemento da sua campanha conspirou com o Kremlin, sublinhando depois que mesmo que se tal tivesse acontecido isso não configura nenhum crime.





Apesar de no julgamento de Manafort não constarem elementos relacionados com qualquer cooperação entre a campanha de Trump e Moscovo, nos cinco meses em que liderou a equipa do então candidato à Casa Branca aquele manteve contactos com a Ucrânua e a Rússia.





Também recentemente, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou 12 membros dos serviços de informações da Rússia de terem interferido nas eleições presidenciais americanas realizadas em Novembro de 2016.





Este tema assumiu papel central na cimeira bilateral entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, que teve lugar em Helsínquia. Nessa cimeira, Trump assegurou que Moscovo não interferiu no processo eleitoral que o próprio acabou por vencer, colocando em causa o trabalho da equipa de Mueller mas também dos próprios serviços de informações americanos que afirmam o contrário.





Perante as fortes críticas vindas de todos os sectores políticos norte-americanos, quando regressou aos EUA Trump foi obrigado a contradizer-se garantindo confiar plenamente no trabalho dos serviços americanos.