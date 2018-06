Trump recua e deixa de separar famílias na fronteira

Donald Trump anunciou esta tarde que vai ainda hoje assinar uma ordem executiva para acabar com a medida que tem estado em vigor e que separa as famílias que atravessam a fronteira entre o México e os EUA, mantendo as crianças e jovens retidas em"campos" [tendo sido divulgadas imagens em que se vê crianças a dormirem numa espécie de gaiola - ou jaula, como muitos lhe chamaram] enquanto se decide a deportação dos pais, tios e outros parentes.

A medida tem gerado fortes protestos, nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, tendo o presidente norte-americano decidido acabar com esta prática. Esta separação das famílias inscreve-se na política de "tolerância zero" em matéria de travessia ilegal das fronteiras.

A separação forçada das famílias que entram nos EUA pela fronteira sul acabou por criar uma crise política para a Casa Branca e mesmo alguns membros do partido de Trump (republicano) vieram dizer que o presidente estava a levar demasiado longe as suas políticas em relação à imigração, recorda o Financial Times.

Trump confirmou esta quarta-feira, 20 de Junho, a sua intenção de recuar nesta medida, tendo anunciado a decisão enquanto a debatia com senadores, refere o The Guardian.

A Reuters salienta, por seu lado, que aqueles que tentam atravessar a fronteira "sem papéis" (os chamados indocumentados) não são os únicos alvos desta medida que Trump tem estado a levar a cabo. "Milhares de imigrantes ilegais, já profundamente enraizados nas comunidades que os acolheram, têm estado a ser detidos e separados das suas famílias, o que tem impactos devastadores.





Apesar de Trump dizer que recua na separação das famílias, já escreveu hoje várias mensagens na sua conta do Twiiter dizendo que as "fake news" (a comunicação social que o presidente considera que escreve mentiras, sobretudo a seu respeito) não está a mencionar "a segurança do nosso país" quando se debruça sobre a imigração ilegal.





The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!