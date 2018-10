Trump renova criticas à política da Fed, que considera "demasiado agressiva"

"Estão a cometer um enorme erro", afirmou Donald Trump em novo ataque contra o ritmo de normalização monetária levado a cabo pela Reserva Federal dos Estados Unidos, designadamente a subida dos juros na maior economia mundial.





Depois de esta quarta-feira ter criticado a Fed, considerando que os governadores do banco central norte-americano "estão doidos", o presidente dos EUA deu esta quinta-feira, 11 de Outubro, uma entrevista à Fox em que critica a política da instituição por ser "demasiado agressiva".