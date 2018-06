Trump sinaliza menos confronto com a China na área tecnológica

o Departamento norte-americano do Tesouro estava a definir restrições que iriam impedir que as empresas que tenham pelo menos 25% de capital accionista chinês possam comprar companhias norte-americanas.





Continuar a ler No próximo dia 29 de Junho será apresentado um relatório por Mnuchin que deverá dar mais pormenores sobre as intenções da administração norte-americana.



Em comunicado, o ministro do Comércio chinês disse esta quarta-feira que está a acompanhar o caso com atenção e que irá avaliar o potencial impacto das medidas nas empresas chinesas.



Estas notícias chegam já depois de sucessivas retaliações comerciais entre os EUA e a China. Os EUA anunciaram a implementação de tarifas sobre 50 mil milhões de dólares de importações chinesas. Pequim reagiu e implementou tarifas sobre importações de montante idêntico. Donald Trump garantiu que haverá resposta

Twitter, Mnuchin disse que as notícias eram falsas, até porque as restrições não se aplicarão apenas à China, "mas a todos os países que estão a tentar roubar a nossa tecnologia".

As limitações ao investimento chinês ou de outros países poderá passar por um comité norte-americano que escrutina as aquisições estrangeiras do ponto de vista dos riscos para a segurança nacional. A discussão decorre na Casa Branca pelo menos desde Março, altura em que Trump pediu uma avaliação ao Departamento do Tesouro.Neste momento, o presidente norte-americano estará alinhado com o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, que prefere uma intervenção caso a caso do comité sobre o investimento estrangeiro nos EUA. Na segunda-feira, no