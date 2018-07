A disputa comercial entre os Estados Unidos e a China deverá escalar mais um patamar, depois de o presidente norte-americano ter indicado que está preparado para aplicar tarifas sobre todos os bens importados da China. Não sobre uma lista de produtos, ou uma parte do total das importações, mas sim sobre todos os bens que Pequim exporta para a maior economia do mundo.





"Estou pronto para ir aos 500", afirmou o líder da Casa Branca, numa entrevista à CNBC, publicada esta sexta-feira, 20 de Julho, na edição online.