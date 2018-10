Trump volta à carga e diz que Fed é a sua “maior ameaça”

O presidente norte-americano, Donald Trump, voltou à carga esta terça-feira, insistindo nas críticas à Reserva Federal dos Estados Unidos, que diz ser a sua "maior ameaça".





Numa entrevista à Fox Business, o líder da Casa Branca reiterou que a autoridade monetária está a subir os juros demasiado rápido, uma evolução que, na sua perspectiva, não faz sentido tendo em conta o crescimento brando da inflação.