Trump volta a pedir a Boris Johnson e a Farage que se aliem

Donald Trump voltou a pedir a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e a Nigel Farage, líder do partido Brexit, que se unam para proteger as perspetivas de um acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido depois de o país sair da União Europeia.





As declarações de Trump surgem depois de no fim-de-semana o líder do partido Brexit ter anunciado que não se vai candidatar às eleições marcadas para 12 de dezembro, alegando que fará mais se estiver de fora a criticar o acordo feito por Boris Johnson e a promover os candidatos do seu partido.