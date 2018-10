O primeiro-ministro grego vai acumular a chefia do governo helénico com a tutela da pasta dos Negócios Estrangeiros na sequência da demissão do até aqui responsável pela diplomacia helénica.

Nikos Kotzias, na disputa assumida com o seu colega de governo, o ministro da Defesa, Panos Kammenos, na questão relacionada com a aceitação de que o nome Macedónia faça parte da designação da antiga República Jugoslava da Macedónia.

Kammenos é também o líder dos Gregos Independentes (direita nacionalista), um partido que rejeita o acordo alcançado por Nikos Kotzias e que permite àquele país adoptar o nome de Macedónia do Norte, um compromisso que visa ainda pôr fim a uma longa contenda entre Atenas e Escópia. Os Gregos Independentes, partido júnior da coligação de governo com o Syriza que está no poder desde 2015, rejeitam tal hipótese argumentando que Macedónia é o nome de uma região da Grécia. Kammenos já chegou mesmo a ameaçar romper a aliança com o Syriza se o governo grego insistir no acordo promovido pelo ex-ministro dos Estrangeiros.

O referendo levado a cabo pela Macedónia falhou o mínimo de participação para que o resultado fosse vinculativo e o parlamento helénico terá ainda de votar esta matéria, sendo que o parlamento macedónio já aprovou o acordo.

"Não permitirei que ninguém estrague o caminho seguro do país em direcção à saída da crise e dos programas de resgate", acrescentou Alexis Tsipras.



No passado dia 15 de Outubro, o parlamento macedónio iniciou discussões para uma emenda constitucional para mudar o nome do país de República da Macedónia para República da Macedónia do Norte. Este é um tema polémico tanto na Grécia como no seu vizinho do norte. O primeiro-ministro macedónia, Zoran Zaev, já ameaçou espoletar eleições antecipadas se não conseguir obter o apoio dos dois terços necessários dos votos para aprovar a emenda.

Já Tsipras reiterou que não aceitará que a Macedónia adira à União Europeia nem à NATO se mantiver o nome de República da Macedónia e avisa que "não haverá outra oportunidade" para um acordo. O primeiro-ministro grego e líder do Syriza considera que ao assumir a tutela da diplomacia helénica passa a ideia de de que está determinado a fazer o que for preciso para que o acordo tenha pernas para andar.

