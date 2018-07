No entanto, até Maio, o número de turistas não residentes cresceu mais depressa do que o número de turistas residentes, ainda que de forma ligeira (3,3% em comparação com 3,2%).



Quanto aos mercados de origem dos turistas confirma-se a queda do Reino Unido e dos Países Baixos nos primeiros cinco meses do ano. Por outro lado, os turistas dos EUA, Brasil, Canadá e Suécia cresceram mais de 10% até Maio. E para onde foram? "Nos primeiros cinco meses do ano, destacaram-se os crescimentos de 8,1% no Alentejo (região com um peso de 2,9% nas dormidas totais acumuladas) e de 6,9% no Norte (quota de 14,1% no mesmo período)", refere o INE.



Ao todo, o número de hóspede cresceu 3,2% e o número de dormidas subiu 1,5% até Maio, sustentando assim a contínua expansão do turismo em Portugal.

Olhando para o acumulado do ano, ou seja, para o período entre Janeiro e Maio, é possível concluir que as dormidas dos residentes está a crescer a um ritmo mais elevado do que as dos não residentes: 3,4% contra uma subida de apenas 0,8%. De realçar que as dormidas de residentes representam um terço das dormidas dos não residentes. As dormidas em hotéis, principalmente os de três estrelas, são as que mais crescem por tipo de estabelecimento.