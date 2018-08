Turquia sobe tarifas sobre bens dos EUA. Taxa sobre carros aumenta 120%

Cinco dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado uma duplicação das tarifas aplicadas às importações turcas de aço e alumínio, chega a resposta de Ancara: as taxas aduaneiras aplicadas a uma série de bens norte-americanos também vão subir, em alguns casos para mais do dobro.





A Gazeta Oficial da Turquia anunciou esta quarta-feira, 15 de Agosto, que o governo decidiu aumentar as tarifas sobre um conjunto de importações dos Estados Unidos, incluindo automóveis, tabaco e álcool.