Turquia surpreende mercado com maior corte dos juros desde 2002

No cargo há menos de três semanas, Murat Uysal já conseguiu surpreender o mercado: o novo governador do banco central da Turquia anunciou a maior descida dos juros desde que o país começou a definir metas para a inflação, em 2002.





Na reunião desta quinta-feira, 25 de julho, o Comité de Política Monetária do banco central da Turquia decidiu descer os juros em 425 pontos base, de 24% para 19,75%, naquele que é o primeiro corte da taxa diretora desde 2016.





Os economistas já antecipavam que esta seria a primeira grande decisão do novo governador, ainda que a magnitude do corte tenha surpreendido: em média, os especialistas apontavam para um decréscimo dos juros para 21,5%.





A decisão de Murat Uysal responde aos apelos do presidente turco Recep Tayyip Erdogan que tem defendido a descida dos juros no país, por acreditar que taxas mais altas provocam inflação. Esses apelos não foram satisfeitos pelo antigo governador da autoridade monetária Murat Cetinkaya, que por isso mesmo foi substituído recentemente, por decisão do presidente, por Murat Uysal.





"O objetivo agora é cortar os juros o máximo que puderem", afirma Timothy Ash, estratega na BlueBay Asset Management em Londres, citado pela Bloomberg. "Uysal foi contratado no pressuposto de que seguiria o guião do presidente, que é cortar os juros".





Numa entrevista realizada na semana passada, o novo governador admitiu ver "espaço de manobra na política monetária", garantindo, porém, que irá preservar "uma taxa de retorno real razoável" para os investidores.





Na mesma altura, Erdogan garantia à televisão estatal que a Turquia vai implementar grandes cortes nas taxas de juro. "Temos um determinado objetivo para as taxas de juro até ao final do ano. Vamos cumprir", revelou a Haberturk, citando o presidente turco. "Vamos reduzir [os juros] de uma forma séria. Depois da redução vamos ver a inflação a descer significativamente".

A taxa de juro na Turquia estava nos 24% desde setembro, depois de uma série de subidas implementadas para suportar a lira. A moeda turca - que tem sido penalizada pela debilidade da economia e pelas constantes ameaças de sanções dos Estados Unidos, entre outros fatores - atingiu em maio um novo mínimo histórico face ao dólar e, em junho, o antigo governador decidiu manter os juros nos 24%, um nível apelidado por Erdogan de "inaceitável".