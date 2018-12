Tusk não renegoceia acordo mas admite "facilitar" ratificação pelo Reino Unido

Reuters

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de dezembro de 2018



Mina Andreeva, ter assegurado que Bruxelas não vai discuti r o acordo vinculativo sobre os termos da saída nem a declaração política não vinculativa que define os princípios que devem nortear a relação futura entre os dois blocos.

A União Europeia mantém-se indisponível para renegociar os termos acordados com o Reino Unido para o Brexit, contudo está aberta a discutir com Londres formas para "facilitar" a ratificação do acordo em cima da mesa por parte do parlamento britânico.O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, anunciou através do Twitter que no âmbito do Conselho Europeu agendado para os dias 13 e 14 de Dezembro, destinado a discutir a reforma da Zona Euro, será realizada uma cimeira especial na quinta-feira para avaliar os novos desenvolvimentos relacionados com o processo da saída britânica da UE."Não vamos renegociar o acordo, incluindo o 'backstop', mas estamos preparados para discutir como podemos facilitar a ratificação pelo Reino Unido", afirmou o político polaco para concluir dizendo que, "com o tempo a esgotar-se, os líderes europeus irão também analisar o nível de preparação do conjunto da União para um cenário de não acordo entre as partes, o que a acontecer implica uma saída desordenada.Esta declaração de Tusk surge já depois de, ainda durante a manhã, a Comissão Europeia, através da porta-voz da instituição,A justificar todas estas movimentações das instituições europeus estão as notícias que, logo pela manhã, apontavam para a possibilidade de a primeira-ministra britânica, Theresa May, cancelar a votação do acordo para o Brexit agendada para esta terça-feira.Dada a mais do que provável rejeição do acordo por uma maioria de deputados trabalhistas, de parte dos conservadores, dos unionistas irlandeses (DUP) e dos nacionalistas escoceses (SNP), May antecipou a ida à Câmara dos Comuns para confirmar o adiamento dessa votação por forma a retomar conversações com os líderes europeus para tentar obter "garantias adicionais" quanto à questão do mecanismo de salvaguarda previsto para impedir que seja recuperada uma fronteira física entre as duas Irlandas.(Notícia actualizada às 18:45)