UBS e Banco do Brasil formam parceria na América do Sul

A instituição financeira suíça UBS e o Banco do Brasil acordaram a criação de uma parceria no domínio da banca de investimento e de uma unidade de corretagem institucional na América do Sul.

A parceria, que precisa ainda da aprovação das autoridades reguladoras, irá operar no Brasil, Argentina, Chile, Parauai, Peru e Uruguai, informaram esta noite as duas instituições num comunicado comum citado pela Bloomberg.

O UBS terá uma participação maioritária de 50,01% do capital total, e o Banco do Brasil – o mais banco do país por ativos – deterá o restante, de acordo com os termos acordados entre as duas partes.

Atribuir o controlo ao banco sediado em Zurique significa que esta parceria não terá de cumprir com algumas das restrições que o Brasil coloca às empresas estatais, como as restrições em matéria de bónus e contratações.

Os clientes da instituição brasileira beneficiarão da abrangência global do UBS nos domínios da banca de investimento e trading, ao passo que a entidade suíça obterá acesso aos clientes corporativos do Banco do Brasil e aos seus fluxos de transação, sublinha a Bloomberg.