Ucrânia admite negociar com russos mas recusa que seja na Bielorrússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu este domingo iniciar negociações de paz com a Rússia, mas não na Bielorrússia.Zelensky reagia, através de uma mensagem de vídeo, às informações avançadas pelo Kremlin, segundo aos quais uma delegação russa chegou hoje à cidade bielorrussa de Gomel para conversações com responsáveis do governo ucraniano.Volodymyr Zelensky indicou Varsóvia, Bratislava, Istambul, Budapeste ou Baku como locais alternativos para decorrerem as negociações.O Presidente ucraniano considerou ainda que há outros locais possíveis para que delegações de ambos os países se possam sentar à mesa de negociações, mas deixou claro que a Ucrânia não aceita a escolha feita pela Rússia - de que decorram na Bielorrússia.O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou este domingo que representantes dos "ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e de outros serviços, designadamente da presidência russa" chegaram à cidade de Gomel, na Bielorrússia, para negociar com os responsáveis ucranianos."A delegação russa está pronta para começar e agora esperamos pelos ucranianos", disse o mesmo porta-voz, citado pelas agências internacionais.A Rússia invadiu a Ucrânia na quinta-feira, através da Bielorrússia ao norte, da Crimeia, território ucraniano que anexou em 2014, ao sul, e do território russo a nordeste e a leste.As autoridades ucranianas disseram hoje que pelo menos 198 pessoas foram mortas, incluindo civis, desde o início da invasão russa.O ataque russo tem sido amplamente condenado em todo o mundo e vários países, com destaque para os ocidentais, aprovaram sanções económicas para punir o regime de Moscovo.