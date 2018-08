Ucrânia corre risco de perder apoio do FMI devido a lentidão na adopção de reformas

O FMI identifica um conjunto de atrasos significativos na implementação das reformas recomendadas, tais como a proposta de subida do preço do gás e a exigência de descida do défice orçamental, o que levou a que Kiev não tem há recebido novos meios financeiros desde Abril do ano passado. O programa acordado com o FMI estipula que Kiev tenha de garantir um défice não superior a 2,5% do produto interno bruto (PIB).





Ainda assim, o governo ucraniano assegura que as conversações com o Fundo seguem a bom ritmo. E já esta quarta-feira, 1 de Agosto, o Ministério das Finanças da Ucrânia divulgou um conjunto de dados económicos com os quais tenta mostrar uma evolução favorável da economia ucraniana e "dentro dos limites" planeados: a receita orçamental cresceu 14% no primeiro semestre enquanto a despesa subiu 25%.





Desde que, em 1994, acordou a primeira ajuda financeira com o FMI, a Ucrânia já recebeu em torno de 31,5 mil milhões de dólares da instituição sediada nos Estados Unidos.